IND vs WI 2nd T20 in India Ranchi record: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से जीत दर्ज करते हुए 1-0 से बढ़त बना ली है। अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की नजर दूसरे मुकाले को जीतकर सीरीज में बढ़त दोगुनी करने पर होंगी। दूसरा मैच शुक्रवार 9 अक्‍टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्‍टेडियम कॉम्‍पलेक्‍स में खेला जाना है। जहां भारतीय टीम का टी20 रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है। आइये इस मैच से पहले एमएस धोनी के होम सिटी के इस स्‍टेडियम में भारत के टी20 रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।