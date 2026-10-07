श्रेयस अय्यर ने लखनऊ में शतक के बाद टी20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, पहली बार सीधे टॉप-10 में हुई एंट्री

ICC T20 Rankings Update:भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की पांच मैचों की सीरीज के पहले मैच में अपनी पहली टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई और इस धमाकेदार शतक के साथ उन्‍होंने बल्लेबाज की आईसीसी टी20 रैंकिंग में 18 स्थानों की छलांग लगाते हुए टॉप-10 में जगह बना ली है। यह पहली बार है, जब अय्यर अपने इंटरनेशनल करियर में बल्लेबाजों की टॉप-10 में शामिल हुए हैं। वह अब ओवरऑल सातवें स्थान पर हैं।