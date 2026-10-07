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क्रिकेट

अभिषेक शर्मा के पास दूसरे टी20 में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, एक छक्का ठोकते ही रच देंगे इतिहास

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 भले ही 10 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इससे पहले उन्‍होंने अपनी पारी की शुरुआत छक्‍के से करके एक वर्ल्‍ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब उनके पास सबसे ज्‍यादा बार पहली गेंद पर छक्‍का लगाने वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने पर होगी।
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भारत

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lokesh verma

Oct 07, 2026

Abhishek Sharma T20I Records

अभिषेक शर्मा। (फाइल फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Abhishek Sharma T20I records: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने कप्‍तान श्रेयस अय्यर के विस्‍फोटक शतक के दम पर लखनऊ 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अब दूसरा मुकाबला शुक्रवार 9 अक्‍टूबर को रांची में खेला जाएगा। जहां सबकी नजर एक बार फिर भारत स्‍टार ओपनर अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने पहले टी20 की पहली ही गेंद पर छक्‍का जड़ते हुए वर्ल्‍ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी, अगर वह रांची में या इस सीरीज के किसी भी मैच में छक्‍के के साथ पारी की शुरुआत करते हैं, तो वह सबसे ज्‍यादा बार पहली गेंद पर छक्‍के लगाने के के विश्‍व रिकॉर्ड को अपने नाम दर्ज कर लेंगे। इसके अलावा उनकी नजरें सबसे ज्‍यादा छक्‍के के मामले में कुछ प्‍लेयर्स को पीछे छोड़ने पर भी होंगी। आइये एक नजर इन रिकॉर्ड पर डालते हैं।

T20I में पहली गेंद पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकबल्लेबाजपहली गेंद पर छक्के
1शफीकुल्लाह6
1अभिषेक शर्मा6
3सूर्यकुमार यादव5
4पॉल स्टर्लिंग4
4कॉलिन मुनरो4

T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकखिलाड़ीमैचपारीरनछक्के
1रोहित शर्मा1591514,231205
2सूर्यकुमार यादव1131073,272179
3अभिषेक शर्मा63621,947135
4हार्दिक पंड्या1381092,288126
5विराट कोहली1251174,188124
6केएल राहुल72682,26599
7संजू सैमसन73651,57894
8तिलक वर्मा66621,71987
9ईशान किशन62621,83885
10युवराज सिंह58511,17774

T20I करियर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकखिलाड़ीदेशमैचपारीरनछक्के
1करणबीर सिंहऑस्ट्रिया65642,616214
2रोहित शर्माभारत1591514,231205
3मुहम्मद वसीमयूएई99993,371196
4जोस बटलरइंग्लैंड1631504,384192
5सूर्यकुमार यादवभारत1131073,272179
6मार्टिन गुप्टिलन्यूजीलैंड1221183,531173
7बाबर हयातहांगकांग1151112,678167
8सैयद अजीजमलेशिया1321233,183161
9रोवमैन पॉवेलवेस्टइंडीज1211072,347156
10सिकंदर रजाजिम्बाब्वे1441393,244151
11ग्लेन मैक्सवेलऑस्ट्रेलिया1301182,897150
12निकोलस पूरन वेस्टइंडीज106972,275149
13वीरांदीप सिंहमलेशिया1261183,515143
14डेविड मिलरदक्षिण अफ्रीका1401232,804141
15पॉल स्टर्लिंगआयरलैंड1631603,895141
16एविन लुईसवेस्टइंडीज67661,799136
17अभिषेक शर्माभारत63621,947135

श्रेयस अय्यर ने लखनऊ में शतक के बाद टी20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, पहली बार सीधे टॉप-10 में हुई एंट्री

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Updated on:

07 Oct 2026 05:41 pm

Published on:

07 Oct 2026 05:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक शर्मा के पास दूसरे टी20 में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, एक छक्का ठोकते ही रच देंगे इतिहास

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