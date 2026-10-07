अभिषेक शर्मा के पास दूसरे टी20 में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, एक छक्का ठोकते ही रच देंगे इतिहास

अभिषेक शर्मा। (फाइल फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Abhishek Sharma T20I records: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने कप्तान श्रेयस अय्यर के विस्फोटक शतक के दम पर लखनऊ 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अब दूसरा मुकाबला शुक्रवार 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। जहां सबकी नजर एक बार फिर भारत स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी, जिन्होंने पहले टी20 की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी, अगर वह रांची में या इस सीरीज के किसी भी मैच में छक्के के साथ पारी की शुरुआत करते हैं, तो वह सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्के लगाने के के विश्व रिकॉर्ड को अपने नाम दर्ज कर लेंगे। इसके अलावा उनकी नजरें सबसे ज्यादा छक्के के मामले में कुछ प्लेयर्स को पीछे छोड़ने पर भी होंगी। आइये एक नजर इन रिकॉर्ड पर डालते हैं।
|रैंक
|बल्लेबाज
|पहली गेंद पर छक्के
|1
|शफीकुल्लाह
|6
|1
|अभिषेक शर्मा
|6
|3
|सूर्यकुमार यादव
|5
|4
|पॉल स्टर्लिंग
|4
|4
|कॉलिन मुनरो
|4
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|छक्के
|1
|रोहित शर्मा
|159
|151
|4,231
|205
|2
|सूर्यकुमार यादव
|113
|107
|3,272
|179
|3
|अभिषेक शर्मा
|63
|62
|1,947
|135
|4
|हार्दिक पंड्या
|138
|109
|2,288
|126
|5
|विराट कोहली
|125
|117
|4,188
|124
|6
|केएल राहुल
|72
|68
|2,265
|99
|7
|संजू सैमसन
|73
|65
|1,578
|94
|8
|तिलक वर्मा
|66
|62
|1,719
|87
|9
|ईशान किशन
|62
|62
|1,838
|85
|10
|युवराज सिंह
|58
|51
|1,177
|74
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|पारी
|रन
|छक्के
|1
|करणबीर सिंह
|ऑस्ट्रिया
|65
|64
|2,616
|214
|2
|रोहित शर्मा
|भारत
|159
|151
|4,231
|205
|3
|मुहम्मद वसीम
|यूएई
|99
|99
|3,371
|196
|4
|जोस बटलर
|इंग्लैंड
|163
|150
|4,384
|192
|5
|सूर्यकुमार यादव
|भारत
|113
|107
|3,272
|179
|6
|मार्टिन गुप्टिल
|न्यूजीलैंड
|122
|118
|3,531
|173
|7
|बाबर हयात
|हांगकांग
|115
|111
|2,678
|167
|8
|सैयद अजीज
|मलेशिया
|132
|123
|3,183
|161
|9
|रोवमैन पॉवेल
|वेस्टइंडीज
|121
|107
|2,347
|156
|10
|सिकंदर रजा
|जिम्बाब्वे
|144
|139
|3,244
|151
|11
|ग्लेन मैक्सवेल
|ऑस्ट्रेलिया
|130
|118
|2,897
|150
|12
|निकोलस पूरन
|वेस्टइंडीज
|106
|97
|2,275
|149
|13
|वीरांदीप सिंह
|मलेशिया
|126
|118
|3,515
|143
|14
|डेविड मिलर
|दक्षिण अफ्रीका
|140
|123
|2,804
|141
|15
|पॉल स्टर्लिंग
|आयरलैंड
|163
|160
|3,895
|141
|16
|एविन लुईस
|वेस्टइंडीज
|67
|66
|1,799
|136
|17
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|63
|62
|1,947
|135
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