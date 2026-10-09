Work From Stadium: अब स्टेडियम बनेगा ऑफिस! क्रिकेट देखते हुए निपटाएं अपना काम, वाई-फाई और कॉफी फ्री

कार्यक्रम के दूसरे दिन की टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं। फैंस की डिमांड को देखते हुए क्रिकेट विक्टोरिया इसकी क्षमता बढ़ाकर 45 से 50 लोगों तक करने की योजना बना रहा है। यह पहल आरएमआईटी विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रस्तावित की थी, जो मेलबर्न क्रिकेट एजुकेशन एकेडमी के तहत काम कर रहे थे। इसे इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट क्लब सरे की इसी तरह की पहल से प्रेरणा मिली है। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर माइकल बीयर ने भी इस विचार का समर्थन किया था।