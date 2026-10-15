Jorge Castro: जब हार की कगार पर खड़े जॉर्ज कास्त्रो के एक करारे पंच ने पलट दी बाजी, रच दिया इतिहास

जब भी जॉर्ज कास्त्रो की बात होती है, तो 10 दिसंबर 1994 को मैक्सिको के मोंटेरे में मिली उनकी जीत का जिक्र जरूर होता है। उस समय कास्त्रो WBA मिडिलवेट चैंपियन थे। वह अमेरिकी मुक्केबाज जॉन डेविड जैक्सन के खिलाफ अपने खिताब का बचाव कर रहे थे। मुकाबले की शुरुआत से ही जॉन डेविड जैक्सन हावी थे। वह कास्त्रो पर तेजी से मुक्के बरसा रहे थे और उन्हें लगातार पीछे धकेल रहे थे। जैक्सन के लगातार हमलों से कास्त्रो की दोनों आंखें बुरी तरह सूज गई थीं। उनके चेहरे से खून भी बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मुकाबला हार जाएंगे। तीनों जजों के स्कोरकार्ड में भी वह पीछे चल रहे थे।