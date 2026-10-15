ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान, ट्रिस्टन स्टब्स की जगह मैथ्यू ब्रीट्जके को मौका

दरअसल, स्टब्स ने साउथ अफ्रीका की ओर पहले टेस्ट में 32 और 1 रन बनाए थे और इस गर्मी से पहले उनकी आखिरी टेस्ट पारी 11 महीने पहले भारत में थी, जिसमें उन्होंने 94 रन बनाए थे। उनकी जगह टीम में शामिल किए मैथ्यू ब्रीट्जके को अंतरराष्‍ट्रीय टेस्‍ट क्रिकेट का ज्‍यादा अनुभव नहीं है। उन्‍होंने अभी तक साउथ अफ्रीका के लिए दो टेस्ट खेले हैं, जिनकी तीन पारियों में उन्‍होंने सिर्फ 14 रन बनाए हैं। हालांकि उनका फर्स्ट-क्लास औसत 37.03 है। उन्होंने आखिरी बार फरवरी में फर्स्ट-क्लास मैच खेला था और इस सीजन के घरेलू मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि वह नामीबिया में साउथ अफ्रीका की लिमिटेड-ओवर्स टीम के साथ थे।