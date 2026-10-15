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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट साउथ अफ्रीकी टीम का ऐलान, ट्रिस्टन स्टब्स की जगह मैथ्यू ब्रीट्जके को मौका

Matthew Breetzke replaced Tristan Stubbs: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्‍ट में हार के बाद मेजबान साउथ अफ्रीका टीम ने दूसरे टेस्‍ट के लिए बदलाव के साथ अपनी 17 सदस्‍यीय स्‍क्‍वॉड घोषित कर दी है। टीम में ट्रिस्टन स्टब्स की जगह मैथ्यू ब्रीट्जके को शामिल किया गया है।
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भारत

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lokesh verma

Oct 15, 2026

Matthew Breetzke replaced Tristan Stubbs

विकेट का जश्‍न मनाती साउथ अफ्रीकी टीम। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)

Matthew Breetzke replaced Tristan Stubbs: साउथ अफ्रीका मेन्स सेलेक्शन पैनल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 17 सदस्‍यीय स्‍क्‍वॉड का ऐलान कर दिया है। ये मुकाबला रविवार 18 अक्टूबर को गकेबरहा में खेला जाएगा। बल्‍लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को बाहर करते हुए उनकी जगह मैथ्यू ब्रीट्जके को टीम में शामिल किया गया है। वहीं, रयान रिकेल्टन दूसरे टेस्ट के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे साउथ अफ्रीका के लिए एक और स्पेशलिस्ट बल्‍लेबाज के खेलने की संभावना बन गई है। जबकि टोनी डी जोर्जी को नहीं चुना गया, क्योंकि वह बाएं हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं।

महज 14 टेस्‍ट रन बनाने वाले ब्रीट्जके को मौका

दरअसल, स्टब्स ने साउथ अफ्रीका की ओर पहले टेस्ट में 32 और 1 रन बनाए थे और इस गर्मी से पहले उनकी आखिरी टेस्ट पारी 11 महीने पहले भारत में थी, जिसमें उन्होंने 94 रन बनाए थे। उनकी जगह टीम में शामिल किए मैथ्यू ब्रीट्जके को अंतरराष्‍ट्रीय टेस्‍ट क्रिकेट का ज्‍यादा अनुभव नहीं है। उन्‍होंने अभी तक साउथ अफ्रीका के लिए दो टेस्ट खेले हैं, जिनकी तीन पारियों में उन्‍होंने सिर्फ 14 रन बनाए हैं। हालांकि उनका फर्स्ट-क्लास औसत 37.03 है। उन्होंने आखिरी बार फरवरी में फर्स्ट-क्लास मैच खेला था और इस सीजन के घरेलू मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि वह नामीबिया में साउथ अफ्रीका की लिमिटेड-ओवर्स टीम के साथ थे।

रयान रिकेल्टन का खेलना भी तय

उन्होंने डरबन में पहले वनडे में शतक बनाया था। इसलिए साउथ अफ्रीका टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि उनका फॉर्म अलग-अलग फॉर्मेट में अच्छा रहेगा। साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कॉनराड ने कहा कि मैट पहले भी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उनका वनडे फॉर्म इतना अच्छा है कि उन्हें अंदर खेलने का मौका मिला और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि मैट का एटीट्यूड और कैरेक्टर उनके पास है।

ब्रीट्ज़के के आने से बैटिंग लाइन-अप में पक्का बदलाव देखने को मिलेगा। कॉनराड ने यह भी कन्फर्म किया है कि रयान रिकेल्टन कीपिंग ग्लव्स संभालेंगे। इसका मतलब है कि काइल वेरेन, जिन्होंने पिछली 13 पारियों में टेस्ट फिफ्टी नहीं बनाई है, उनके शुरुआती इलेवन में जगह बनाने की उम्मीद कम है। हालांकि वह टीम के साथ बने हुए हैं।

साउथ अफ्रीका की टीम

टेम्बा बावुमा (कप्तान), मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंघम, मैथ्यू ब्रीट्जके, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएट्ज़ी, साइमन हार्मर, मार्को यॉनसन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिक नोर्टजे, डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन और काइल वेरेन।

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Updated on:

15 Oct 2026 01:04 pm

Published on:

15 Oct 2026 12:43 pm

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