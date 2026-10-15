15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs WI: भारत से आखिर कहां हुई चूक? अपने इन प्लेयर्स पर भड़के कप्तान श्रेयस अय्यर

IND vs WI 4th T20I: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 में भारत को 24 रन से हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम से आखिर कहां चूक हुई? इसके लिए कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने सीधे तौर पर अपने गेंदबाजों को दोषी ठहराया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 15, 2026

Shreyas Iyer

श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Cricket_live247)

India vs West Indies 4th T20I: कप्तान शाई होप की 50 गेंदों में 102 रन और शेरफेन रदरफोर्ड की 26 गेंदों में 49 रन के दम पर हैदराबाद में वेस्टइंडीज ने पांच मैचों टी20 सीरीज के चौथे मैच में 24 से शानदार जीत दर्ज की है। भारत की इस हार के साथ ही सीरीज अब 2-2 की बराबरी पर पहुंच गई है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि गेंदबाजों की खराब लाइन और लेंथ की वजह से इतना बड़ा स्‍कोर खड़ा हो गया। उन्‍होंने इस हार के लिए पूरी तरह से गेंदबाजों को दोषी ठहराया और अपने बल्‍लेबाजों के तरीके का समर्थन किया।

इंडिया की परफॉर्मेंस और चेज में वे कहां पीछे रह गए?

यह सब गेंदबाजी से शुरू हुआ। हमने अपनी लाइन और लेंथ को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया और आखिर में देखिए, 250 रन का चेज करते समय आपको एक खास पैटर्न में चलना होता है। इसलिए जब हम चेज कर रहे थे, तो मुझे अप्रोच पसंद आया, लेकिन हम बदकिस्मत थे कि हम बॉलिंग में अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और यहीं हम थोड़े पीछे रह गए।

क्या अभिषेक शर्मा के शुरू में ऑफ स्ट्राइक होने से इंडिया की शुरुआत पर असर पड़ा?

इस सवाल पर उन्‍होंने कहा कि नहीं, हम उस समय भी 12 रन प्रति ओवर पर चल रहे थे। बस बात यह है कि उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और बॉल विकेट से थोड़ी ज़्यादा ऑफ भी थी। बॉल थोड़ी किक कर रही थी और उन्होंने फील्ड का काफी अच्छा इस्तेमाल किया। इसलिए क्रेडिट वहीं मिला जहां मिलना चाहिए था और उनका एग्जीक्यूशन एकदम सही था।

पिच के धीमे होने और बीच के ओवरों में एक्स्ट्रा बाउंस होने पर क्‍या कहेंगे?

इस पर उन्‍होंने कहा कि हां, गेंद थोड़ी रुक कर रही थी और कुछ ज़्यादा बाउंस भी हो रही थी। लेकिन, मुझे लगता है कि बॉलर्स को भी यह एहसास हुआ। जिस तरह से उन्होंने फील्ड के हिसाब से बॉलिंग की, वही जरूरी था, खासकर उन बीच के ओवर्स में। भले ही मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट हो गया था, फिर भी वापसी करने की काबिलियत टॉप लेवल की थी और मुझे यकीन है कि पांचवां मैच दिलचस्प होगा।

अगले मैच में टीम इंडिया का क्‍या अप्रोच रहेगा?

इस पर उन्‍होंने कहा कि 220 रन बनाना, खासकर जब हम चेज कर रहे थे और फिर 250 रन बना रहे थे, आप हर किसी का अप्रोच और एटीट्यूड देख सकते हैं। अप्रोच वही रहने वाला है और मुझे लगता है कि आगे हमें अपनी बॉलिंग के बारे में ज्‍यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन, यह सब एग्जिक्यूशन और उस फ्रेश माइंडसेट के बारे में है। जहां आप उस दिन आते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं, फिर आप उस पल को पकड़ लेते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

15 Oct 2026 07:41 am

Published on:

15 Oct 2026 07:41 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI: भारत से आखिर कहां हुई चूक? अपने इन प्लेयर्स पर भड़के कप्तान श्रेयस अय्यर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI: हैदराबाद टी20 में भारी पड़ी इन 2 बल्लेबाजों की गलती, शाई होप के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज की शानदार जीत

Shai Hope Score Hundred
क्रिकेट

IND vs WI 4th T20: तूफानी अर्धशतक ठोक संजू सैमसन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टीम इंडिया का भी बड़ा कारनामा

Sanju Samson
क्रिकेट

IND vs WI 4th T20: शाई होप को फिर नहीं रोक पाए भारतीय गेंदबाज, वेस्टइंडीज ने खड़ा किया सबसे बड़ा स्कोर

Shai Hope
क्रिकेट

IND vs WI 4th T20: वेस्टइंडीज ने पहले 6 ओवर में ही तोड़ दिया 10 साल पुराना रिकॉर्ड, हैदराबाद में भी बल्लेबाजों ने मचाया गदर

Simron Hetmyer
क्रिकेट

IND vs WI 4th T20: हैदराबाद टी20 में टीम इंडिया करेगी रन चेज, श्रेयस अय्यर ने बिना बदलाव के साथ उतारी टीम

team india
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.