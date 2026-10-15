IND vs WI: भारत से आखिर कहां हुई चूक? अपने इन प्लेयर्स पर भड़के कप्तान श्रेयस अय्यर

India vs West Indies 4th T20I: कप्तान शाई होप की 50 गेंदों में 102 रन और शेरफेन रदरफोर्ड की 26 गेंदों में 49 रन के दम पर हैदराबाद में वेस्टइंडीज ने पांच मैचों टी20 सीरीज के चौथे मैच में 24 से शानदार जीत दर्ज की है। भारत की इस हार के साथ ही सीरीज अब 2-2 की बराबरी पर पहुंच गई है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि गेंदबाजों की खराब लाइन और लेंथ की वजह से इतना बड़ा स्‍कोर खड़ा हो गया। उन्‍होंने इस हार के लिए पूरी तरह से गेंदबाजों को दोषी ठहराया और अपने बल्‍लेबाजों के तरीके का समर्थन किया।