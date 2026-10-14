IND vs WI 4th T20: तूफानी अर्धशतक ठोक संजू सैमसन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टीम इंडिया का भी बड़ा कारनामा

Sanju Samson Fifty in IND vs WI 4th T20: हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे चौथे टी20 मुकाबले में संजू सैमसन ने सिर्फ 23 गेंदों में 56 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भारत की पारी में जब 3.4 ओवर की गेंदबाजी हुई थी, तब संजू ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह दुनिया के किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक है। हालांकि नामीबिया केजैन फ्राईलिंक्स भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ये कारनामा कर चुके हैं। उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने तीन ओवर में ही 50 रन पूरे कर एक बड़ा कारनामा किया। हालांकि, पावरप्ले में पहुंचने से पहले ही संजू सैमसन पवेलियन लौट गए। संजू ने इस मुकाबले में 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।