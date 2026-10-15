भारत की हार में भी नीतीश रेड्डी और तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, विराट-हार्दिक के 5 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की

Nitish Reddy and Tilak Varma: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बुधवार को खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 24 रन से दर्ज की है। इसके साथ कैरेबियाई टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से बराबरी कर ली है। अब सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच रोमांचक बन गया है, जो 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। हैदराबाद में भले ही भारतीय टीम को शिकस्‍त झेलनी पड़ी है, लेकिन युवा क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी और तिलक वर्मा ने कमाल का जज्‍बा दिखाते हुए अंत तक फाइट करते हुए एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप के साथ विराट कोहली और हार्दिक पंड्या के कीर्तिमान की बराबरी कर ली।