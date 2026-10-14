IND vs WI: हैदराबाद टी20 में भारी पड़ी इन 2 बल्लेबाजों की गलती, शाई होप के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज की शानदार जीत

IND vs WI 4th T20 Highlights: बुधवार को भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 में 24 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 247 रन बनाए। 248 रन का लक्ष्य इस पिच पर मुश्किल नहीं था लेकिन 2 बल्लेबालों की गलती की वजह से टीम इंडिया लक्ष्य से दूर रह गई। भारतीय टीम 19.3 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 223 रन ही बना सकी थी और चोट की वजह से अर्शदीप सिंह रिटायर्ड आउट हो गए। जिसकी वजह से 3 गेंद पहले मैच खत्म हो गया। इस वजह से टीम इंडिया को ऑलआउट माना गया। वेस्टइंडीज ने जीत के साथ सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया जीती थी, तो दूसरे में वेस्टइंडीज और फिर तीसरे में टीम इंडिया को जीत मिली थी।