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IND vs WI: हैदराबाद टी20 में भारी पड़ी इन 2 बल्लेबाजों की गलती, शाई होप के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज की शानदार जीत

IND vs WI 4th T20: शाई होप के शानदार शतक और शेरफेन रदरफोर्ड की विस्फोटक पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 में भारत को हराकर पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। संजू सैमसन ने 23 गेंदों में 56 रन बनाए, लेकिन भारतीय टीम 248 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Oct 14, 2026

Shai Hope Score Hundred

शाई होप ने जड़ा दूसरा शतक (फोटो- IANS)

IND vs WI 4th T20 Highlights: बुधवार को भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 में 24 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 247 रन बनाए। 248 रन का लक्ष्य इस पिच पर मुश्किल नहीं था लेकिन 2 बल्लेबालों की गलती की वजह से टीम इंडिया लक्ष्य से दूर रह गई। भारतीय टीम 19.3 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 223 रन ही बना सकी थी और चोट की वजह से अर्शदीप सिंह रिटायर्ड आउट हो गए। जिसकी वजह से 3 गेंद पहले मैच खत्म हो गया। इस वजह से टीम इंडिया को ऑलआउट माना गया। वेस्टइंडीज ने जीत के साथ सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया जीती थी, तो दूसरे में वेस्टइंडीज और फिर तीसरे में टीम इंडिया को जीत मिली थी।

आखिरी 43 गेंदों में बने 93 रन

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत धमाकेदार रही और उसने पावरप्ले में भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। वेस्टइंडीज ने छह ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 79 रन बना लिए थे। शिमरन हेटमायर और शाई होप ने चौके-छक्कों की बारिश करते हुए 8 ओवर में ही टीम को 100 रन तक पहुंचा दिया। हेटमायर ने 12 गेंदों में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 33 रन की पारी खेली। इसके बाद रोवमैन पॉवेल ने 17 गेंदों में 24 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने 13वें ओवर में तीन विकेट खोकर 156 रन बना लिए थे। इसके बाद बचे हुए सात ओवर में टीम ने 93 रन बना डाले।

शाई होप एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के सामने गरजते नजर आए। उन्होंने इस सीरीज का दूसरा शतक जड़ दिया। होप 50 गेंदों में 102 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और नौ छक्के लगाए। इसके अलावा शेरफेन रदरफोर्ड ने 26 गेंदों में 49 रन की पारी खेली। रदरफोर्ड ने भी चार चौके और तीन छक्के लगाए।

भारत की ओर से मयंक यादव और अर्शदीप सिंह ने चार-चार ओवर की गेंदबाजी में 52-52 रन खर्च किए। इसके अलावा प्रिंस यादव ने छह ओवर में 36 रन देकर एक विकेट हासिल किया, तो अक्षर पटेल ने चार ओवर में 45 रन देकर एक विकेट लिया। नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर चार ओवर गेंदबाजी की और 58 रन खर्च किए। नमन धीर ने एक ही ओवर में 19 रन लुटाए। इस तरह वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 247 रन बनाए और भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया।

248 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। टीम इंडिया ने सिर्फ तीन ओवर में 50 रन पूरे कर लिए। संजू सैमसन ने चौके-छक्कों की बारिश करते हुए 23 गेंदों में 56 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और चार छक्के लगाए, लेकिन वह ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में 29 रन बनाए, जबकि ईशान किशन तीन गेंदों में छह रन बनाकर आउट हुए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 11 गेंदों में 16 रन बनाए, जबकि नमन धीर पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम ने 130 रन तक अपने पांच विकेट गंवा दिए थे और यहीं से उसकी हार तय नजर आने लगी।

आखिर में तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके। तिलक वर्मा 25 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। तो नितीश रेड्डी ने 20 गेंदों में 41 रन बनाए। कीमो पॉल ने इस मुकाबले में 4 ओवर में 41 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर कर दी है। अब सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां सीरीज के विजेता का फैसला होगा।

टीम इंडिया के 2 बल्लेबाजों से हुई चूक

इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने टीम को वेस्टइंडीज से भी तेज शुरुआत दी और 6 ओवर में 80 रन बना लिए थे। हालांकि इस दौरान संजू सैमसन का विकेट गिर चुका था और उसी ओवर में ईशान किशन आउट हो गए। कीमो पॉल के ओवर की पहली गेंद पर संजू छक्का मारने की कोशिश में बाउंड्री लाइन पर लपके गए। इसके बाद ईशान को इस ओवर में संभलकर खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसी ओवर में एक खराब शॉट खेला और विकेट गंवा दिया। इसके बाद नमन धीर ने भी यही गलती की। जब 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा आउट हुए, उसके बाद आते ही नमन धीर स्टंप आउट हो गए।

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Updated on:

14 Oct 2026 11:06 pm

Published on:

14 Oct 2026 10:56 pm

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