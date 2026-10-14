IND vs WI 4th T20: हैदराबाद टी20 में टीम इंडिया करेगी रन चेज, श्रेयस अय्यर ने बिना बदलाव के साथ उतारी टीम

IND vs WI 4th T20 Hyderabad Toss Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। सीरीज के पहले और तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, तो रांची में खेले गए दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने रिकॉर्ड 250 रन के लक्ष्य का पीछा किया था। अब हैदराबाद में जहां वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में बने रहे के इरादे से उतरेगी, तो टीम इंडिया अजेय बढ़त हासिल कर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी।