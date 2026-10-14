IND vs WI 4th T20: शाई होप को फिर नहीं रोक पाए भारतीय गेंदबाज, वेस्टइंडीज ने खड़ा किया सबसे बड़ा स्कोर

शाई होप (फोटो- IANS)
India vs West Indies 4th T20 Update: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टी20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 247 रन बनाए हैं। शाई होप ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की और शतक ठोक दिया। उन्होंने 50 गेंदों में 9 छक्कों की मदद से 102 रन की नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। इससे पहले कैरेबियन टीम ने 2016 में खेले गए लॉडरहील टी20 में 245 रन बनाए थे। इस मुकाबले में आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर शाई होप ने इस सीरीज का दूसरा शतक तो पूरा किया ही, साथ ही टी20 इंटरनेशनल में अपना दूसरा और भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया।
शाई होप इस सीरीज में अब तक 2 शतक और एक अर्धशतक की मदद से 261 रन बना चुके हैं। उन्होंने लखनऊ टी20 में 52 रन की पारी खेली थी, तो रांची में नाबाद 102 रन ठोक डाले थे। तीसरे मुकाबले में 5 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन चौथे मैच में उन्होंने फिर से शतक ठोक दिया और 102 रन बनाकर नाबाद रहे।
होप के अलावा शेरफेन रदरफोर्ड ने 26 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 49 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आखिरी 43 गेंदों में 91 रन की अटूट साझेदारी की। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में ही रिकॉर्ड बना दिया और भारत के खिलाफ अपना पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। जेवेल एंड्र्यू को अक्षर पटेल ने 21 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। उसके बाद शिमरन हेटमायर ने 12 गेंदों में 33 रन कूट डाले।
हेटमायर के आउट होने के बाद रॉवमन पॉवेल ने 17 गेंदों में 24 रन बनाए। पॉवेल के अर्शदीप सिंह ने विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच करवाया। इसके बाद वेस्टइंडीज ने कोई और विकेट नहीं गंवाया। इस पारी में वेस्टइंडीज की ओर से 16 छक्के लगे। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल को एक एक सफलता मिली। मयंक, अर्शदीप और नितीश रेड्डी ने 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन खर्च किए।
|स्कोर
|ओवर
|रन रेट
|खिलाफ
|मैदान
|तारीख
|258/5
|20.0
|12.90
|दक्षिण अफ्रीका
|सेंचुरियन
|26 मार्च 2023
|247/3
|20
|12.35
|भारत
|हैदराबाद
|14 अक्टूबर 2026
|245/6
|20.0
|12.25
|भारत
|लॉडरहिल
|27 अगस्त 2016
|236/6
|19.2
|12.20
|दक्षिण अफ्रीका
|जोहान्सबर्ग
|11 जनवरी 2015
|224/5
|20.0
|11.20
|इंग्लैंड
|ब्रिजटाउन
|26 जनवरी 2022
|222/6
|20.0
|11.10
|इंग्लैंड
|सेंट जॉर्ज
|16 दिसंबर 2023
|221/5
|19.0
|11.63
|इंग्लैंड
|ग्रोस आइलेट
|16 नवंबर 2024
|220/8
|20.0
|11.00
|दक्षिण अफ्रीका
|जोहान्सबर्ग
|28 मार्च 2023
|220/6
|20.0
|11.00
|ऑस्ट्रेलिया
|पर्थ
|13 फरवरी 2024
|218/5
|20.0
|10.90
|अफगानिस्तान
|ग्रोस आइलेट
|17 जून 2024
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