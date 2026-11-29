CSK के खिलाड़ियों के साथ एमएस धोनी (फोटो- IANS)
MS Dhoni Role in IPL 2027: इंडियन प्रीमियर लीग 2027 में टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। 2018 से लेकर 2026 तक वह बतौर कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज खेलते रहे। लेकिन 2027 आईपीएल से पहले उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। अब वह इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को तकनीक सिखाते नजर आएंगे। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब धोनी मेंटर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इससे पहले 2021 में भी वह बतौर मेंटर काम कर चुके हैं।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने धोनी को टीम इंडिया का मेंटर नियुक्त किया। यह टूर्नामेंट UAE और ओमान ने मिलकर होस्ट किया था। धोनी की मेंटरशिप में टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और टीम को पहले ही मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से भी हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया का सबसे खराब प्रदर्शन था।
पहली बार भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच हारी थी। निराशाजनक टूर्नामेंट के खत्म होते ही धोनी का भी कार्यकाल खत्म हो गया। धोनी जब मेंटर बने थे, तब वह इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे, लेकिन आईपीएल में एक्टिव कप्तान थे। हालांकि, उन्होंने 2021 और 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया। 2025 और 2026 आईपीएल में धोनी ने धीरे-धीरे दूरी बनानी शुरू की और 2027 से पहले उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया।
धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में पहली बार खिताब जीता और 2011 में उसे डिफेंड कर लिया। आईपीएल में खिताब डिफेंड करने वाली चेन्नई पहली टीम बनी। 2018 में सीएसके फिर से चैंपियन बनी। 2021 और 2023 में भी उसने खिताब जीता और मुंबई इंडियंस के 5 बार के चैंपियन बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। धोनी न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी के मोर्चे पर खरे उतरे हैं, बल्कि आईपीएल में भी उन्होंने कमाल किया है। अब देखना यह है कि क्या मेंटर के तौर पर वह कमाल कर पाते हैं या नहीं।
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