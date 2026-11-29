धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में पहली बार खिताब जीता और 2011 में उसे डिफेंड कर लिया। आईपीएल में खिताब डिफेंड करने वाली चेन्नई पहली टीम बनी। 2018 में सीएसके फिर से चैंपियन बनी। 2021 और 2023 में भी उसने खिताब जीता और मुंबई इंडियंस के 5 बार के चैंपियन बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। धोनी न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी के मोर्चे पर खरे उतरे हैं, बल्कि आईपीएल में भी उन्होंने कमाल किया है। अब देखना यह है कि क्या मेंटर के तौर पर वह कमाल कर पाते हैं या नहीं।