इसके बाद सैम करन ने जेमी ओवरटन के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरे। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पारी के 19वें ओवर में रिले मेरेडिथ के खिलाफ चार छक्के जड़े गए। इस ओवर में इंग्लैंड ने कुल 26 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 181 रन का स्कोर खड़ा किया। सैम करन ने महज 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 2 चौकों व 4 छक्कों की मदद से नाबाद रहे। वहीं, जेमी ओवरटन ने 9 गेंदों में 20 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए।