इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम करन। (Photo- IANS)
Australia vs England, 4th T20I: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। इस तरह मेहमान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 182 रन का लक्ष्य दिया।
इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड ने महज 76 रन के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए थे। फिल साल्ट 7 रन, एन्यूरिन डोनाल्ड 7 रन, कप्तान हैरी ब्रूक 9 रन, टॉम बैंटन 3 रन और जॉर्डन कॉक्स 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
ऐसे मुश्किल समय में सैम करन ने जिम्मेदारी संभाली और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा। उन्होंने जेम्स कोल, लियाम डॉसन और जेमी ओवरटन के साथ अहम साझेदारियां कर इंग्लैंड की पारी को संभाला।
इसके बाद सैम करन ने जेमी ओवरटन के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरे। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पारी के 19वें ओवर में रिले मेरेडिथ के खिलाफ चार छक्के जड़े गए। इस ओवर में इंग्लैंड ने कुल 26 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 181 रन का स्कोर खड़ा किया। सैम करन ने महज 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 2 चौकों व 4 छक्कों की मदद से नाबाद रहे। वहीं, जेमी ओवरटन ने 9 गेंदों में 20 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्पेंसर जॉनसन और रिले मेरेडिथ ने 2-2 विकेट हासिल किए। वहीं, एडम जांपा, जैक एडवर्ड और निखिल चौधरी को 1-1 सफलता मिली।
पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का पहला मुकाबला 3 विकेट से जीता था। इसके बाद इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः 8 विकेट और 7 विकेट से हराया था। अब चौथे मुकाबले में इंग्लैंड की नजर जीत दर्ज कर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होगी।
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