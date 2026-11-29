न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन।
Kyle Jamieson on Dhruv Jurel Innings: न्यूजीलैंड के पहली पारी में 356 रन के जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 116 के स्कोर पर अपने शीर्ष 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। यहां से ध्रुव जुरेल ने संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए 88 रन की पारी खेलकर भारत को 246 के स्कोर पर पहुंचा दिया, जिसके चलते मेजबान टीम को महज 110 रन की बढ़त मिल सकी। उनकी इस पारी ने न्यूजीलैंड के लिए 4 विकेट हॉल लेने वाले काइल जैमीसन को भी अपना मुरीद बना लिया हैं, जिन्होंने ही जुरेल की पारी का अंत किया था। जैमीसन ने कहा कि जुरेल ने अपनी किस्मत खुद लिखी है, क्योंकि विकेट काफी दम था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हेगले ओवल की पिच में अभी भी गेंदबाजों के लिए काफी मदद है। धूप में दरारें सख्त होने से भारत के खिलाफ चौथी पारी का मुकाबला तनावपूर्ण हो सकता है।
बता दें कि जैमीसन ने तीसरे दिन 69 रन देकर चार विकेट लिए। इस प्रदर्शन को लेकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह अच्छी पारी थी, है ना? मुझे लगता है कि नई बॉल मिलने से पहले हमारे लिए बैक एंड से कुछ गलत शॉट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसा लगा कि हम बहुत ज्यादा आउटसाइड एज से आगे निकल गए। लेकिन, हमने सब्र रखा और हमें यही करना था। मुझे लगता है कि बॉल सरफेस से जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रही थी, वह ऐसा था, जिसमें आप बस ब्लास्ट करके आखिरी तीन या चार विकेट बहुत जल्दी नहीं ले सकते थे। इसलिए हम टिके रहे और खुद को अच्छी लीड दिलाई।
उन्होंने 88 रन की पारी खेलने वाले ध्रुव जुरेल की भी तारीफ की, जिनकी वजह से न्यूजीलैंड 110 रन की बढ़त ले पाई। जुरेल को लेकर उन्होंने कहा कि उसने अच्छा काम किया। जुरेल ने अपनी किस्मत खुद लिखी। हम बस उसे पकड़ नहीं पाए। उसने अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि जाहिर है, जितना ज्यादा समय उन्होंने क्रीज पर बिताया, यह उतना ही आसान होता गया और उन्होंने बस टिके रहकर बहुत अच्छा काम किया। उनके लिए कुछ अच्छे लो ऑर्डर रन बने। मुझे लगा कि हमने कल भी ऐसा ही किया था, जब गेंद थोड़ी नरम थी और विकेट थोड़ा कम सपोर्ट कर रहा था। जाहिर है यह उनके नजरिए से काम का है, क्योंकि कमी 200 के बजाय 100 के करीब थी। उन्होंने अच्छा खेला।
काइल तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश दीप के लिए भी हमदर्दी जताई, जो दो बार हेलमेट पर बाउंसर लगने के बाद कनकशन के कारण बाकी मैच से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर था तो मैंने उनका हालचाल जानने के लिए उनसे बात की थी। जब मैं उनसे मिलूंगा तो हम फिर से बात करेंगे। यह कभी अच्छा नहीं होता। आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा किसी के साथ हो। उम्मीद है कि वह ठीक हैं और कल थोड़ा बेहतर होंगे।
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