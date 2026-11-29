Kyle Jamieson on Dhruv Jurel Innings: न्‍यूजीलैंड के पहली पारी में 356 रन के जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 116 के स्‍कोर पर अपने शीर्ष 6 बल्‍लेबाजों को खो दिया था। यहां से ध्रुव जुरेल ने संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए 88 रन की पारी खेलकर भारत को 246 के स्‍कोर पर पहुंचा दिया, जिसके चलते मेजबान टीम को महज 110 रन की बढ़त मिल सकी। उनकी इस पारी ने न्‍यूजीलैंड के लिए 4 विकेट हॉल लेने वाले काइल जैमीसन को भी अपना मुरीद बना लिया हैं, जिन्‍होंने ही जुरेल की पारी का अंत किया था। जैमीसन ने कहा कि जुरेल ने अपनी किस्‍मत खुद लिखी है, क्‍योंकि विकेट काफी दम था। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि हेगले ओवल की पिच में अभी भी गेंदबाजों के लिए काफी मदद है। धूप में दरारें सख्त होने से भारत के खिलाफ चौथी पारी का मुकाबला तनावपूर्ण हो सकता है।