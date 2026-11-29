न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में अपनी स्थिति मजबूत की। (Photo- IANS)
IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे। इसके जवाब में ध्रुव जुरेल के अर्धशतक (88 रन) के बावजूद भारतीय टीम की पहली पारी 246 रन पर सिमट गई। इस तरह न्यूजीलैंड को पहली पारी के आधार पर 110 रनों की बढ़त मिली। वहीं, दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए थे। इस तरह दिन का खेल खत्म होने तक कीवी टीम की कुल बढ़त 243 रन हो गई थी।
मौजूदा स्थिति को देखते हुए न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने बड़ा लक्ष्य रखने की ओर बढ़ रही थी। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर टेस्ट क्रिकेट की चौथी पारी में सबसे सफल रन चेज़ का रिकॉर्ड क्या है?
क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल रन चेज़ का रिकॉर्ड 285 रन का है। न्यूजीलैंड ने साल 2023 में श्रीलंका के खिलाफ यह लक्ष्य हासिल किया था। इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहली पारी में 355 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 373 रन बनाकर 18 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में 302 रन बनाए और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रनों का लक्ष्य रखा।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 285 रन बना लिए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी के साथ हेगले ओवल में टेस्ट क्रिकेट का सबसे सफल रन चेज़ 285 रन दर्ज हुआ।
|टारगेट
|टीम
|विपक्षी टीम
|वर्ष
|285 रन
|न्यूज़ीलैंड
|श्रीलंका
|2023
|279 रन
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूज़ीलैंड
|2024
|201 रन
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूज़ीलैंड
|2016
|132 रन
|न्यूज़ीलैंड
|भारत
|2020
|109 रन
|न्यूज़ीलैंड
|बांग्लादेश
|2017
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