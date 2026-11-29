भारत के खिलाफ शॉट खेलते कीवी बल्लेबाज। (फोटो सोर्स: एक्स@/BLACKCAPS)
IND vs NZ 2nd Test Day 3 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 246 पर ऑल आउट हुई है। इस तरह मेजबान टीम को पहली पारी के आधार पर 110 रन की बढ़त मिली। रविवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। अब उसकी कुल बढ़त 243 रन की हो गई है और वह भारत को बड़ा लक्ष्य देने की ओर बढ़ रही है।
जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में कप्तान टॉम लैथम को आठ रन पर आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद भारतीय पेस लीडर ने हेनरी निकोल्स को आउट करके पारी का अपना दूसरा विकेट लिया। वहीं, डेवोन कॉनवे ने 51 रन बनाए, उन्हें वाशिंगटन सुंदर ने आउट किया। लेकिन, भारत के दूसरे बॉलिंग ऑप्शन कोई खास असर नहीं डाल पाए, क्योंकि न्यूजीलैंड अपनी बढ़त बनाता रहा। डेब्यूटेंट गुरनूर बरार, अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं ले पाए। रचिन रवींद्र 84 गेंदों पर 46 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि डेरिल मिशेल 38 गेंदों पर पांच रन बनाकर नाबाद रहे। मेजबान टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 133/3 स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। अब उसके पास 243 रन की बढ़त है।
इससे पहले भारत ने तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 116/6 से आगे खेलना शुरू किया और आखिर में 246 रन पर ऑल आउट हो गया, जिससे न्यूजीलैंड को 110 रन की बढ़त मिल गई, जिसने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए थे।
विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल भारत के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 170 गेंदों पर 88 रन बनाए, जिसमें 14 बाउंड्री शामिल थीं। उन्होंने रेगुलर इंटरवल पर पार्टनर खोने के बावजूद पारी को संभाले रखा। जुरेल ने सातवें विकेट के लिए आकाश दीप के साथ 46 रन की पार्टनरशिप की, जिन्होंने 52 गेंदों पर 29 रन बनाए। नाथन स्मिथ ने आकाश दीप को आउट करके उनकी पार्टनरशिप खत्म की। इसके बाद मैट हेनरी ने अंशुल कंबोज को बिना खाता खोले आउट किया। फिर जुरेल ने गुरनूर बराड़ के साथ नौवें विकेट के लिए 64 रन जोड़े।
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