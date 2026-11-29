जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में कप्तान टॉम लैथम को आठ रन पर आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद भारतीय पेस लीडर ने हेनरी निकोल्स को आउट करके पारी का अपना दूसरा विकेट लिया। वहीं, डेवोन कॉनवे ने 51 रन बनाए, उन्‍हें वाशिंगटन सुंदर ने आउट किया। लेकिन, भारत के दूसरे बॉलिंग ऑप्शन कोई खास असर नहीं डाल पाए, क्योंकि न्यूजीलैंड अपनी बढ़त बनाता रहा। डेब्यूटेंट गुरनूर बरार, अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं ले पाए। रचिन रवींद्र 84 गेंदों पर 46 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि डेरिल मिशेल 38 गेंदों पर पांच रन बनाकर नाबाद रहे। मेजबान टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक 133/3 स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। अब उसके पास 243 रन की बढ़त है।