Dhruv Jurel record in IND vs NZ 2nd Test: ध्रुव जुरेल की 170 गेंदों पर 88 रन की जबरदस्त पारी के दम पर भारत ने रविवार को हेगले ओवल में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए, जिससे न्यूजीलैंड को 110 रन की बढ़त मिली है। जुरेल भले ही अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्‍होंने अपने चौथे टेस्‍ट अर्धशतक के साथ दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। वह भारत के लिए न्‍यूजीलैंड की सरजमीं पर नंबर-7 या उससे नीचे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने गुरनूर बराड़ के साथ न्यूजीलैंड में भारत के लिए 9वें या 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी बनाया है।