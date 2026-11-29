न्यूजीलैंड के खिलाफ शॉट खेलते ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Dhruv Jurel record in IND vs NZ 2nd Test: ध्रुव जुरेल की 170 गेंदों पर 88 रन की जबरदस्त पारी के दम पर भारत ने रविवार को हेगले ओवल में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए, जिससे न्यूजीलैंड को 110 रन की बढ़त मिली है। जुरेल भले ही अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपने चौथे टेस्ट अर्धशतक के साथ दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। वह भारत के लिए न्यूजीलैंड की सरजमीं पर नंबर-7 या उससे नीचे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने गुरनूर बराड़ के साथ न्यूजीलैंड में भारत के लिए 9वें या 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी बनाया है।
ध्रुव जुरेल ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर भारत के लिए नंबर-7 या उससे नीचे सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले 88 रन की पारी खेलकर सैयद किरमानी को पीछे छोड़ दिया है। किरमानी ने 1981 में ऑकलैंड में खेले गए मुकाबले में नंबर-7 या उससे नीचे भारत के लिए 78 रन की पारी खेली थी। इस मामले सबसे आगे अजिंक्य रहाणे हैं, जिन्होंने नंबर-7 या उससे नीचे भारत के लिए 2014 में वेलिंगटन टेस्ट में 118 रन की पारी खेली थी।
|रैंक
|खिलाड़ी
|स्कोर
|मैदान
|साल
|1
|अजिंक्य रहाणे
|118
|वेलिंगटन
|2014
|2
|ध्रुव जुरेल
|88
|क्राइस्टचर्च
|2026
|3
|सैयद किरमानी
|78
|ऑकलैंड
|1981
|4
|ध्रुव जुरेल
|78
|वेलिंगटन
|2026
|5
|जवागल श्रीनाथ
|76
|हैमिल्टन
|1999
ध्रुव जुरेल और गुरनूर बराड़ के बीच क्राइस्टचर्च टेस्ट में 64 रन की रिकॉर्ड साझेदारी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड में भारत के लिए 9वें या 10वें विकेट के लिए सबसे ज्यादा रन की साझेदारी के दो रिकॉर्ड को तोड़ा है। उन्होंने राहुल द्रविड़ और वेंकटेश प्रसाद के बीच हैमिल्टन 61 रन और मोहम्मद अजहरुद्दीन और वेंकटेश प्रसाद के बीच वेलिंगटन 58 रन की साझेदारी के रिकॉर्ड को तोड़ा है।
|रैंक
|बल्लेबाजों की जोड़ी
|साझेदारी
|मैदान
|साल
|1
|सैयद किरमानी – शिवलाल यादव
|105 रन
|ऑकलैंड
|1981
|2
|मोहम्मद अजहरुद्दीन – अतुल वासन
|86 रन
|ऑकलैंड
|1990
|3
|ध्रुव जुरेल – गुरनूर बराड़
|64 रन
|क्राइस्टचर्च
|2026
|4
|राहुल द्रविड़ – वेंकटेश प्रसाद
|61 रन
|हैमिल्टन
|1998/99
|5
|मोहम्मद अजहरुद्दीन – वेंकटेश प्रसाद
|58 रन
|वेलिंगटन
|1998/99
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