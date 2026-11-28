शनिवार को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर चयन समिति ने टीम घोषित की। सुपर लीग राउंड सोमवार से नागपुर में शुरू हो रहा है। 31 वर्षीय अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के 'व्हाइट-बॉल' दौरे के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। उस दौरे पर उन्होंने भारत को पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज में 3-2 से जीत दिलाई थी। इसके अलावा, माउंट माउंगानुई में खेले गए आखिरी दो वनडे मैचों में भी उन्होंने टीम की कप्तानी की थी, जिसमें एक जीत और एक हार मिली थी। भारत ने वह सीरीज 3-1 से जीती थी।