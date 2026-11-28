Mushfiqur Rahim: बांग्लादेश के अनुभवी क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम जल्द ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने 28 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की। तमीम इकबाल ने साफ किया कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद मुशफिकुर रहीम संन्यास लेने जा रहे हैं। इस फैसले की जानकारी कुछ दिन पहले ही उन्होंने दी थी। मैंने उनसे खुद घोषणा की बात कही थी।