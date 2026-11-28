पठान ने कहा, "रिंकू सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान बनाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। फिलहाल, उनकी टीम में कप्तानी के लिए ज्यादा विकल्प नहीं हैं। ऐसे में रिंकू सबसे बेहतर विकल्प नजर आते हैं। वे नीलामी से भी किसी कप्तान को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो केवल एक ही खिलाड़ी का नाम दिमाग में आता है – शाई होप। उन्होंने हाल ही में भारत में एक सीरीज खेली है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वे चाहें तो इस विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट के काम करने के तरीके को देखते हुए, मुझे लगता है कि रिंकू सिंह ही कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान बनेंगे।"