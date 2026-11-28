दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद डफी ने कहा, "ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज के खिलाफ आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ता है। वह बार-बार क्रीज से बाहर निकलकर बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। मगर मैं इसे लेकर ज्यादा परेशान नहीं था। ऐसे शॉट कभी सफल होते हैं और कभी नहीं। हमारी कोशिश यही थी कि उन्हें अपनी तय लेंथ से बाहर जाकर शॉट खेलने का मौका न दें। कई बार बल्लेबाज जानबूझकर ऐसी कोशिश करते हैं, जिससे गेंदबाज अपनी लेंथ बदल दे, क्योंकि वही वह चाहता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी था कि हम अपनी योजना पर कायम रहें और उनकी प्लान का हिस्सा न बने।"