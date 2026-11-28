महाराष्ट्र की पारी का 49वां ओवर चल रहा था। उत्तर प्रदेश की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी शिवा सिंह के पास थी। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह ओवर उनके लिए मुश्किल साबित होगा। रुतुराज ने पहली गेंद पर छक्का लगाया। दूसरी गेंद को भी बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर भी लगातार छक्के जड़े। पांचवीं गेंद नो बॉल थी। इस पर भी रुतुराज गायकवाड़ ने छक्का लगा दिया। इसके बाद फ्री हिट मिली। उन्होंने उस गेंद पर भी छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद को भी उन्होंने आसमान के पार पहुंचा दिया। इस तरह इस ओवर में कुल 43 रन बने। इसमें सात छक्के और एक नो बॉल का अतिरिक्त रन शामिल था। शिवा सिंह के लिए यह ओवर किसी बुरे सपने जैसा रहा।