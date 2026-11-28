भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Akash Deep 5-fers record in NZ: भारत ने क्राइस्टचर्च हेगले ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में 356 रन पर ऑलआउट किया है। इसमें आकाश दीप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी सरजमीं पर पहली बार 5 विकेट हॉल अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज हैं। इससे पहले जहीर खान, इशांत शर्मा, मदन लाल और जवागल श्रीनाथ ये कारनामा कर चुके हैं।
आकाश दीप ने 31.3 ओवर में 8 मेडन के साथ 99 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। उन्होंने इस पारी में टॉम लैथम, रचिन रविंद्र, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन और मैट हेनरी को अपना शिकार बनाया है। बता दें कि जहीर के नाम न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट में सबसे ज्यादा पांच विकेट हैं, उन्होंने सात मैचों में चार बार 5 विकेट लिए हैं। उनके बाद इशांत शर्मा हैं, जिन्होंने छह मैचों में तीन बार ऐसा किया हैं। मदन लाल और जवागल श्रीनाथ एक-एक बार पांच विकेट ले चुके हैं। अब इस दिग्गजों की लिस्ट में आकाश दीप का नाम भी जुड़ गया है।
|रैंक
|गेंदबाज
|5 विकेट हॉल
|1
|जहीर खान
|4
|2
|इशांत शर्मा
|3
|3
|मदन लाल
|1
|3
|जवागल श्रीनाथ
|1
|3
|आकाश दीप
|1
दरअसल, आकाश दीप ने चोटों से जूझने के बाद इस साल ही टेस्ट में वापसी की है। वह न्यूजीलैंड सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 24.87 के औसत से आठ विकेट लिए हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/99 रहा है।
मैच की बात करें तो भारत ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और कीवी टीम को पहली पारी में 356 रन पर ऑल आउट कर दिया। कप्तान टॉम लैथम ने 128 गेंदों पर 59 रन, डेवोन कॉनवे ने 79 गेंदों पर 31 रन, ग्लेन फिलिप्स ने 67 गेंदों पर 36 रन और अपना 50वां टेस्ट खेल रहे टॉम ब्लंडेल ने 211 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 89 रन की जबरदस्त मैराथन पारी खेली। न्यूजीलैंड को 356 पर ऑल आउट करने में जहां अहम भूमिका निभाई है। वहीं, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने भी दो-दो विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला।
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