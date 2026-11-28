भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्स@/BLACKCAPS)
IND vs NZ 2nd Test Day 2 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए हैं। यह न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ बिना किसी शतकीय पारी दूसरा सबसे बड़ा पारी टोटल है। इससे पहले कीवी टीम ने भारत के खिलाफ 1981 में वेलिंगटन में 375 रन बनाए थे।
न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन 246/5 से आगे खेलना शुरू किया और ग्लेन फिलिप्स का विकेट जल्दी खो दिया। उन्हें अंशुल कंबोज ने दूसरी नई गेंद से आउट किया। फिलिप्स ने 36 रन बनाए। इसके बाद नाथन स्मिथ ब्लंडेल का साथ देने आए और दोनों ने 45 गेंदों पर 26 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 250 रन के पार पहुंचाया। दोनों की पार्टनरशिप को आकाश दीप ने 101वें ओवर में तोड़ा। स्मिथ ने एक गेंद को लेग साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ लीडिंग एज पर ही पहुंची, जो सीधे बॉलर के पास वापस चली गई।
वहीं, ब्लंडेल ने पारी को संभालना जारी रखा। इसी बीच 324 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को 8वां झटका भी आकाश दीप ने काइल जैमीसन के रूप में दिया। वह 26 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आकाश ने 107वें ओवर में एक शॉर्ट गेंद पर जैमीसन का विकेट लिया। जैमीसन पुल करने गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल डीप मिड-विकेट से दौड़कर आए और एक शानदार कैच पकड़ लिया।
ब्लंडेल ने गेंदबाजों को परेशान करना जारी रखा। विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ने 211 गेंदों पर 89 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल थे। उन्हें गुरनूर बराड़ ने 116वें ओवर में आउट किया। ब्लंडेल ने पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन शॉर्ट बॉल पर टॉप-एज लग गया। आकाश दीप ने फाइन लेग पर उनका कैच पकड़ लिया। उनके आउट होने से एक अच्छी पारी खत्म हो गई, जिसने न्यूजीलैंड के टोटल की रीढ़ की हड्डी का काम किया था।
मैट हेनरी ने 25 गेंदों पर 19 रन बनाए। उन्हें आउट कर आकाश दीप ने अपना पांचवां विकेट हासिल किया। इस तरह न्यूजीलैंड की पारी 116.3 ओवर में 356 पर खत्म हुई। आकाश दीप ने 5/95 शानदार प्रदर्शन किया। वहीं, बराड़ और कंबोज ने दो-दो विकेट लिए। जबकि वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया।
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