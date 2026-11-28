न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन 246/5 ​​से आगे खेलना शुरू किया और ग्लेन फिलिप्स का विकेट जल्दी खो दिया। उन्‍हें अंशुल कंबोज ने दूसरी नई गेंद से आउट किया। फिलिप्स ने 36 रन बनाए। इसके बाद नाथन स्मिथ ब्लंडेल का साथ देने आए और दोनों ने 45 गेंदों पर 26 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 250 रन के पार पहुंचाया। दोनों की पार्टनरशिप को आकाश दीप ने 101वें ओवर में तोड़ा। स्मिथ ने एक गेंद को लेग साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ लीडिंग एज पर ही पहुंची, जो सीधे बॉलर के पास वापस चली गई।