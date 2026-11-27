रोहित शर्मा (फोटो- IANS)
Mumbai Indians New Captain Rohit Sharma: शुक्रवार को 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 20वें सीजन से पहले अपने कप्तान की घोषणा कर दी। टीम को 5 बार चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा को फिर से कमान सौंपी गई। रोहित भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर भी सफल रहे हैं। उनकी अगुआई में भारत ने मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था। हालांकि उसी आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी थी। अब मुंबई इंडियंस ने खिताबी सूखे को खत्म करने की जिम्मेदारी एक बार फिर रोहित शर्मा को दे दी है।
कप्तान बनने के बाद रोहित ने कहा, "मुंबई इंडियंस मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। इस टीम की कप्तानी करना मेरे लिए हमेशा गर्व की बात रही है। सीजन को लेकर नीता अंबानी और आकाश अंबानी के साथ हुई बातचीत काफी उत्साहजनक रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं 20वें सीजन के लिए तैयार हूं। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपनी 'पलटन' (मुंबई इंडियंस के फैंस) को जश्न मनाने के कई मौके देने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। हमारा ध्यान अपने तरीके की क्रिकेट खेलने, एक साथ मिलकर मुकाबला करने और खेल का आनंद लेने पर होगा।"
आईपीएल 2026 के बाद ही हार्दिक पंड्या के फ्रेंचाइजी छोड़ने के कयास लगाए जाने लगे थे और हुआ भी ऐसा ही। ऑलराउंडर को इस महीने की शुरुआत में पंजाब किंग्स में ट्रेड कर दिया गया। पंड्या ने 2024 से 2026 तक एमआई की कप्तानी की थी। रोहित 2011 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे। उनकी कप्तानी में टीम ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब जीता।
मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने आईपीएल और अब बंद हो चुकी चैंपियंस लीग टी20 में कुल 163 मैचों में टीम की कप्तानी की। इनमें से 89 मैच जीते, 69 हारे और चार मुकाबले टाई रहे। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस पांच बार आईपीएल फाइनल में पहुंची और हर बार चैंपियन बनी। हालांकि आखिरी कुछ सीजन उतने सफल नहीं रहे। 2021 और 2022 में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी। इसके बाद 2023 में टीम क्वालीफायर-2 तक पहुंची, लेकिन गुजरात टाइटंस से हारकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गई।
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