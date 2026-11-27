कप्तान बनने के बाद रोहित ने कहा, "मुंबई इंडियंस मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। इस टीम की कप्तानी करना मेरे लिए हमेशा गर्व की बात रही है। सीजन को लेकर नीता अंबानी और आकाश अंबानी के साथ हुई बातचीत काफी उत्साहजनक रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं 20वें सीजन के लिए तैयार हूं। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपनी 'पलटन' (मुंबई इंडियंस के फैंस) को जश्न मनाने के कई मौके देने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। हमारा ध्यान अपने तरीके की क्रिकेट खेलने, एक साथ मिलकर मुकाबला करने और खेल का आनंद लेने पर होगा।"