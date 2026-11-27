पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 5 विकेट खोकर 246 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। 110 रन पर 4 विकेट गंवाने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरे सेशन में भी एक विकेट गंवाया। दूसरे सेशन में आकाश दीप ने लैथम को अर्धशतक पूरा करने के बाद 59 रनों के स्कोर पर आउट किया। अगले ही ओवर में अंशुल कंबोज ने हेनरी निकोल्स को 16 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा। आकाश दीप ने रचिन रविंद्र को बिना खाता खोले ऋषभ पंत के हाथों विकेट के पीछे कैच कराकर आउट किया।