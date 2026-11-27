भारतीय टेस्ट टीम (फोटो- BCCI)
India vs New Zealand 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया। 8 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के साथ ऐसा हुआ, जब एक ही स्कोर पर टीम ने दूसरा, तीसरा और चौथा विकेट गंवाया है। हालांकि, टेस्ट इतिहास में कीवी टीम के साथ ऐसा 9वीं बार हुआ है, लेकिन आखिरी बार 8 साल पहले हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ 2018 में न्यूजीलैंड ने 61 के स्कोर पर शुरुआती 4 विकेट गंवा दिए थे। उस पारी में कीवी टीम 90 रन पर ढेर हो गई थी और पारी से मैच हार गई थी।
भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड को कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने शानदार शुरुआत दिलाई। 77 रन के स्कोर पर कप्तान के रूप में पहला झटका लगा और फिर 110 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा। इसी स्कोर पर तीसरा और चौथा विकेट भी गिर गया। टॉम लैथम को आकाश दीप ने आउट किया, तो हेनरी निकोल्स को अंशुल कंबोज ने पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद आकाश दीप ने रचिन रविंद्र को आउट कर न्यूजीलैंड के नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड लिख दिया।
पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 5 विकेट खोकर 246 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। 110 रन पर 4 विकेट गंवाने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरे सेशन में भी एक विकेट गंवाया। दूसरे सेशन में आकाश दीप ने लैथम को अर्धशतक पूरा करने के बाद 59 रनों के स्कोर पर आउट किया। अगले ही ओवर में अंशुल कंबोज ने हेनरी निकोल्स को 16 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा। आकाश दीप ने रचिन रविंद्र को बिना खाता खोले ऋषभ पंत के हाथों विकेट के पीछे कैच कराकर आउट किया।
इसके बाद पांचवें विकेट के लिए टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिचेल ने मिलकर 124 गेंदों में 74 रन जोड़े। मिचेल की 31 रनों की पारी का अंत वॉशिंगटन सुंदर ने किया। 184 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पांचवां झटका लगा। हालांकि, ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स ने इसके बाद मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड का कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। फिलिप्स 64 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 36 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ब्लंडेल 53 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत की तरफ से आकाश दीप ने 2 विकेट चटकाए। अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार और वॉशिंगटन सुंदर ने एक-एक विकेट निकाला।
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