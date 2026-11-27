Tom Blundell on NZ batting after Day 1: क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद न्यूज़ीलैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने कीवी टीम के लिए अपना 50वां टेस्ट मैच खेलने पर गर्व जताया है। उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के लिए अपने 50वें टेस्ट में नाबाद 53 रन बनाने के साथ ही टीम को उन मुश्किल परिस्थितियों से भी निकाला है, जब वह 110/4 के स्‍कोर पर थी। यह से उन्‍होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ 62 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए पहले दिन के आखिर में टीम के स्‍कोर को 246/5 ​​तक पहुंचाया। दिन का खेल खत्‍म होने के बाद जब प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में ब्‍लंडेल से सवाल किया गया कि भारत के लिए पहली पारी में कितने रन काफी रहेंगे। इस पर उन्‍होंने कहा कि 300 का आंड़ा पार करना काफी और आदर्श होगा।