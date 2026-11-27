India vs New Zealand 2nd Test Day 1 Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड की बीच जारी दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में ड्रॉ होने के बाद दूसरा टेस्‍ट शुक्रवार से क्राइस्‍टचर्च के हेगले ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मेजबान कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। न्‍यूजीलैंड की ओर से कप्‍तान टॉम लैथम और टॉम ब्‍लंडेल ने अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। वहीं, भारत के लिए आकाश दीप ने सबसे ज्‍यादा दो विकेट लिए हैं। जबकि डेब्‍यूटेंट गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज और वॉशिंगटन सुंदर ने एक-एक विकेट हासिल किया है।