लंच के बाद पहले हाफ तक न्‍यूजीलैंड की टीम 41 ओवर के बाद 110/1 के स्‍कोर पर थी। इसी बीच 42वें ओवर में आकाश दीप ने न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान टॉम लैथम को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर दूसरा झटका दिया। लैथम 128 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 59 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हुए। इसके अगले ही ओवर में अंशुल कंबोज ने पिछले टेस्‍ट के प्‍लेयर ऑफ द मैच हेनरी निकोल्‍स को आउट कर कीवी टीम को 110 के स्‍कोर पर ही तीसरा झटका दिया। हेनरी ने 46 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 16 रन की पारी खेली। आकाश ने फिर अगले ही ओवर में रचिन रविंद्र को शून्‍य के स्‍कोर पर पवेलियन भेजकर कीवी टीम को 110 के स्‍कोर पर ही चौथा झटका दिया।