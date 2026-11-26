India A vs Sri Lanka A Highlights: राइजिंग स्टार एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में भारत A को श्रीलंका ने 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है, जहां उसका सामना बांग्लादेश A या पाकिस्तान A से होगा। गुरुवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत A की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शहबाज़ अहमद की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 317 रन बनाए। 318 रन के लक्ष्य को श्रीलंका की टीम ने 42वें ओवर में 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक जड़े, जिससे श्रीलंका की जीत आसान हो गई।