टीम के पूर्व कप्तान हार्दिक पंड्या को इसी महीने पंजाब किंग्स (Punjab Kings) में ट्रेड कर दिया गया था, जिसके बाद से यह पद खाली है। जिसके बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के एक बार फिर टीम की कमान संभालने की संभावना है। तिलक वर्मा के उप-कप्तान बनने की भी उम्मीद है। कप्तानी की रेस में सूर्यकुमार यादव भी शामिल हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीता था और पिछले सीजन पंड्या की गैरमौजूदगी में उन्होंने टीम की कमान भी संभाली थी। इसके अलावा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस दौड़ में हैं।