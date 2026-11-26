Rising Stars Asia Cup History: राइजिंग स्टार एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में टीम इंडिया को श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ मेन इन ब्ल्यू का 13 साल से खिताब के सूखे को खत्म करने का सपना भी टूट गया। टीम इंडिया ने आखिरी और इकलौता खिताब साल 2013 में जीता था, जब इस टूर्नामेंट को इमर्जिंग एशिया कप के नाम से आयोजित किया जाता था। लेकिन 2025 में इस टूर्नामेंट का नाम बदलकर राइजिंग स्टार एशिया कप कर दिया गया।