Suresh Raina Records: भारतीय क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जो अपने खेल से फैंस के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। सुरेश रैना भी उन्हीं में से एक हैं। मैदान पर आक्रामक बल्लेबाजी, फील्डिंग और मुश्किल वक्त में टीम के लिए रन बनाने की काबिलियत ने सुरेश रैना को भारतीय क्रिकेट का खास सितारा बनाया। 2011 वनडे वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत हो या IPL में चेन्नई सुपर किंग्स का दबदबा, सुरेश रैना का योगदान हमेशा याद किया जाता है। 'मिस्टर IPL' के नाम से मशहूर सुरेश रैना आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे मौके पर आइए जानते हैं उनके करियर के पांच ऐसे बड़े रिकॉर्ड, जिन्होंने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में अलग पहचान दिलाई।