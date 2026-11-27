Mohammed Siraj snub in IND vs NZ 2nd Test: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में भी मोहम्‍मद सिराज की अनदेखी की गई है। क्राइस्‍टचर्च टेस्‍ट में भी उन्‍हें प्‍लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है। सोनी स्पोर्ट्स पर सिराज को देखकर मुरली कार्तिक ने कहा कि मोहम्‍मद सिराज रो रहे है। इस पर अजिंक्‍य रहाणे ने कहा हां विजुअल्‍स देखकर तो यही लग रहा है। कार्तिक बोले कि सिराज बहुत इमोशनल खिलाड़ी हैं। शायद वह काले चश्‍मे के पीछे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं, भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सिराज को फिर से बाहर करने के टीम मैनेजमेंट के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक को प्लेइंग XI से बाहर कैसे रखा जा सकता है। प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।