Akash Deep on India Bowling after Day 1: क्राइस्टचर्च में पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय पेसर आकाश दीप ने कहा कि टीम बॉल से और बेहतर कर सकती थी। इस दौरान उन्‍होंने बॉलिंग करते समय हुई मुश्किलों के बारे में बात की। साथ ही कहा कि आज पहले दिन विकेट थोड़ा फ्रेश था। इससे हमें बहुत मदद मिली, लेकिन पहले सेशन में थोड़ी नमी थी। इसलिए बॉल पेस से बाहर नहीं आ रही थी और एज नहीं लग रहे थे। इसलिए लंच के बाद हमने प्‍लान के मुताबिक बॉल को अच्छे एरिया में डाला और हमें दूसरे सेशन में तीन विकेट मिले।