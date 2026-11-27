इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान मिचेल मार्श सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जैक फ्रेजर-मैकगर्क 22 और सैम हार्पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। 65 रन पर 3 विकेट गंवाने वाली ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने इससे भी ज्यादा निराश किया। आखिरी सात में से 6 बल्लेबाज तो दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके और पूरी टीम 16.5 ओवर में ढेर हो गई। इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवर्टन के 5 विकेट के अलावा लियाम डॉसन ने तीन ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो सैम करन को भी एक सफलता मिली।