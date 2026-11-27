मिचेल मार्श (फोटो- IANS)
Australia vs England 3rd T20: शुक्रवार को ब्रिस्बेन के गाबा में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पूरे 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और 108 रन पर ढेर हो गई। यह ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर मेजबान टीम का टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम स्कोर है। इससे पहले 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 111 रन पर ढेर हो गई थी। जेमी ओवर्टन की घातक गेंदबाजी की वजह से ब्रिस्बेन में कंगारू टीम 111 रन का स्कोर भी पार नहीं कर सकी और अपने घर में शर्मनाक रिकॉर्ड बना डाला।
इस मुकाबले में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने चार ओवर में 12 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे बेहतरीन स्पेल है। इससे पहले साल 2011 में श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने 16 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में 108 रन पर ऑलआउट होने से पहले साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 111, 2025 में इंडिया के खिलाफ 119 और 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ 127 रन पर ऑलआउट हो चुकी है।
इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का यह दूसरा सबसे छोटा स्कोर है। इससे पहले 2005 में साउथैम्पटन में खेले गए टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 79 रन पर ही ढेर हो गई थी। यही नहीं, इंग्लैंड के इतिहास में जेमी ओवर्टन सिर्फ दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 5 विकेट हॉल लिया है। इससे पहले सैम करन ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे।
इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान मिचेल मार्श सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जैक फ्रेजर-मैकगर्क 22 और सैम हार्पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। 65 रन पर 3 विकेट गंवाने वाली ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने इससे भी ज्यादा निराश किया। आखिरी सात में से 6 बल्लेबाज तो दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके और पूरी टीम 16.5 ओवर में ढेर हो गई। इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवर्टन के 5 विकेट के अलावा लियाम डॉसन ने तीन ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो सैम करन को भी एक सफलता मिली।
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