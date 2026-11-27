सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग चरण में मुंबई की टीम अपने अभियान की शुरुआत आंध्र के खिलाफ करेगी। यह मैच दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई अगला मैच 2 दिसंबर को पंजाब से होगा और यह मैच शाम 4.30 बजे से शुरू होगा। मुंबई आखिरी ग्रुप स्टेज में 4 दिसंबर को राजस्थान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी और यह मैच दोपहर 1.30 बजे से होगा। सुपर लीग स्टेज के दोनों ग्रुप्स की टॉपर्स टीमें खिताबी मुकाबले में 6 दिसंबर को नागपुर में उतरेंगी। इन सभी मुकाबलों को जियोहॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स खेल पर लाइव देखा जा सकता है।