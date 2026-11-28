IND vs NZ 2nd Test Day 2 Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच क्राइस्‍टचर्च हेगले ओवल ग्राउंड पर खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट में मेहमान टीम की हालत पतली है। न्‍यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने चायकाल तक 14.4 ओवर में सिर्फ 59 के स्‍कोर पर अपने शीर्ष तीन विकेट गंवा दिए हैं। टीम इंडिया अभी भी कीवी टीम से पहली पारी के आधार पर 297 रन पीछे है। केएल राहुल 34 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। जबकि यशस्‍वी जायसवाल (0), देवदत्‍त पडिक्‍कल (21) और शुभमन गिल (17) पवेलियन लौट गए हैं।