इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी न्‍यूजीलैंड की टीम अपनी पहली पारी में 356 रन पर ऑल आउट हो गई। कीवी टीम की ओर से कप्तान टॉम लैथम ने 128 गेंदों पर 59 रन, डेवोन कॉनवे ने 79 गेंदों पर 31 रन, ग्लेन फिलिप्स ने 67 गेंदों पर 36 रन और अपना 50वां टेस्ट खेल रहे टॉम ब्लंडेल ने 211 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 89 रन की जबरदस्त मैराथन पारी खेली। न्‍यूजीलैंड को 356 पर ऑल आउट करने में जहां आकाश दीप ने अहम भूमिका निभाई है। उन्‍होंने 31.3 ओवर में 99 रन देकर 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है, जिसमें 8 मेडन ओवर भी शामिल है। वहीं, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने भी दो-दो विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला।