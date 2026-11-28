जॉर्ज बेली का मानना है कि नाथन लियोन का टेस्ट करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर वह खेलना जारी रखने का फैसला करते हैं, तो अगले साल भारत के खिलाफ होने वाली पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में उनका चयन लगभग तय है। बेली ने कहा कि चयन समिति की बातचीत का मुख्य संदेश यही था कि यह लियोन के करियर का अंत नहीं है। उनके लिए अभी टीम में वापसी का रास्ता खुला है। भारत जैसे दौरे पर उनका अनुभव और गेंदबाजी कौशल टीम के काफी काम आ सकता है। ऐसे में वह अब भी टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं।