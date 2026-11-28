IND vs NZ 2nd Test: क्राइस्‍टचर्च टेस्‍ट में न्‍यूजीलैंड के पहली पारी में 356 रन के जवाब में भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक अपनी पहली पारी में 116 के स्‍कोर पर शीर्ष छह विकेट गंवा दिए हैं। अब यहां से मेजबान टीम काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, जबकि मेहमान टीम इंडिया बैकफुट पर पहुंच गई है। इसके पीछे की वजह भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी फील्डिंग है। भारतीय फील्‍डर्स ने अगर कुछ कैच नहीं टपकाए होते और मिस फील्‍ड में रन नहीं लुटाए होते, तो भारत इस मैच में मजबूत स्थिति में होता।