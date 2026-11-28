India vs New Zealand 2nd Test: क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया की हालत खराब नजर आ रही है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर 116 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया इस हालत की जिम्मेदार खुद है। उसने इन दो दिनों के खेल में इतनी ढेर सारी गलतियां की हैं, जिससे ये हालत होनी ही थी। न्यूजीलैंड को पारी के 26वें ओवर में पहला झटका लगा था और 44वें ओवर तक 4 बल्लेबाज आउट हो गए। बीच के 18 ओवरों में भारत ने 4 विकेट निकाले, लेकिन आखिरी 6 विकेट के लिए उसे 72 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ी।