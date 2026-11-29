Harsha Bhogle on Mohammed Siraj: क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से मोहम्‍मद सिराज को बाहर रखने पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि भारत के लिए कन्कशन सब के रूप में आकाश दीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा आए। लेकिन, सिराज का नहीं होना, कुछ सीरियसली गड़बड़ है। वहीं, रविचंद्रन अश्विन ने कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर प्रसिद्ध को चुनने के फैसले का सपोर्ट किया है। बता दें कि रविवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में तीसरे दिन बैटिंग करते समय हेलमेट पर गेंद लगने के बाद आकाश दीप दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। प्रसिद्ध को उनका कन्कशन सब्स्टीट्यूट बनाया गया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम घायल पेसर की निगरानी कर रही है।