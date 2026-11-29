मोहम्मद सिराज। (Photo-IANS)
Harsha Bhogle on Mohammed Siraj: क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से मोहम्मद सिराज को बाहर रखने पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए कन्कशन सब के रूप में आकाश दीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा आए। लेकिन, सिराज का नहीं होना, कुछ सीरियसली गड़बड़ है। वहीं, रविचंद्रन अश्विन ने कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर प्रसिद्ध को चुनने के फैसले का सपोर्ट किया है। बता दें कि रविवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में तीसरे दिन बैटिंग करते समय हेलमेट पर गेंद लगने के बाद आकाश दीप दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। प्रसिद्ध को उनका कन्कशन सब्स्टीट्यूट बनाया गया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम घायल पेसर की निगरानी कर रही है।
हर्षा भोगले ने मोहम्मद सिराज को रिप्लेसमेंट के लिए नहीं चुने जाने पर हैरानी जताते हुए तेज गेंदबाज के सेलेक्शन के लिए अवेलेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। भोगले ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इंडिया के लिए कन्कशन सब! आकाश दीप बाहर गए और प्रसिद्ध कृष्णा आए। सिराज के साथ कुछ सीरियसली गड़बड़ है कि उन्हें अनसेलेक्टेबल माना जा रहा है। आकाश दीप पहली पारी में भारत के बेस्ट बॉलर थे, इसलिए यह एक बड़ा नुकसान है।
वहीं, भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आकाश दीप के कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर मोहम्मद सिराज की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को लाने के टीम मैनेजमेंट के फैसले का सपोर्ट किया है। अश्विन को लगता है कि एक ऐसे खिलाड़ी को लाना जो पहले ही सीरीज में खेल चुका है, एक समझदारी भरा कदम है, जिससे पता चलता है कि सिराज को असर डालने के लिए समय लग सकता है। अश्विन ने एक्स पर लिखा कि जब कन्कशन सब इस्तेमाल करने का मौका हो, तो हमेशा ऐसे खिलाड़ी को लाना अच्छा होता है, जो पहले ही सीरीज में खेल चुका हो। सिराज इतने फ्रेश हो सकते हैं कि वे आकर तुरंत असर नहीं डाल पाएंगे।
बता दें कि आकाश दीप पहली पारी में भारत के स्टैंडआउट बॉलर रहे। उन्होंने बल्ले से 52 गेंदों पर 29 रन बनाने से पहले 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था। उन्हें बल्लेबाजी के दौरान ध्रुव जुरेल का साथ देते समय दो बार गेंद हेलमेट पर लगी। उन्होंने जुरेल के साथ सातवें विकेट के लिए 46 रन की शानदार पार्टनरशिप की। प्रसिद्ध कृष्णा पहले टेस्ट के लिए इंडिया की टीम का हिस्सा थे। उन्हें मोहम्मद सिराज पर तरजीह दी गई है। जबकि सिराज भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे, जिन्हें एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है।
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