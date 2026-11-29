ऋषभ पंत वैसे भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और जोखिम भरे शॉट खेलने से नहीं कतराते। वहीं, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और शुभमन गिल भी खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना होगा। इसके लिए उन्हें खराब शॉट खेलने से बचना होगा और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी। भारत को अगर क्राइस्टचर्च टेस्ट में जीत की उम्मीद बनाए रखनी है, तो गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।