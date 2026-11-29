भारत पर न्यूजीलैंड की पकड़ मजबूत। (Photo- IANS)
IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन बनाने के बाद भारतीय पारी को 246 रन पर समेट दिया और 110 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। इसके बाद दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। इस तरह उसकी कुल बढ़त 243 रन हो गई है। इसके साथ ही भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया है।
क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में भारत को मैच जीतने के लिए सभी विभागों में शानदार प्रदर्शन करना होगा। चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों को बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बाकी सात विकेट जल्द हासिल करने होंगे। जसप्रीत बुमराह ने तीसरे दिन दो विकेट लेकर भारतीय टीम की उम्मीदें जगाई हैं। मुकाबले के चौथे दिन भी उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
भारतीय टीम को कोशिश करनी होगी कि न्यूजीलैंड की दूसरी पारी को 220 रन के आसपास समेट दिया जाए। ऐसा होने पर भारतीय टीम को लगभग 331 रन का लक्ष्य मिलेगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम के लिए यह लक्ष्य जरूर मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं है। इसे हासिल करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को दूसरी पारी में संभलकर शुरुआत करनी होगी और बड़ी साझेदारियां करनी होंगी। ऐसा करके ही भारतीय टीम लक्ष्य तक पहुंच सकती है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अब तक भारतीय टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, तीनों विभागों में मेजबान टीम से पिछड़ती नजर आई है। पहले टेस्ट मैच में सपाट पिच पर 720 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज गेंदबाजों की मददगार पिच पर संघर्ष करते दिखाई दिए।
ऋषभ पंत वैसे भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और जोखिम भरे शॉट खेलने से नहीं कतराते। वहीं, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और शुभमन गिल भी खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना होगा। इसके लिए उन्हें खराब शॉट खेलने से बचना होगा और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी। भारत को अगर क्राइस्टचर्च टेस्ट में जीत की उम्मीद बनाए रखनी है, तो गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।
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