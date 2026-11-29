न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक का जश्न मनाते ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Dhruv Jurel on tailenders: ध्रुव जुरेल पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी करने और उन्हें संभालने में माहिर हैं। वह जिस नंबर पर वह बैटिंग करने उतरते हैं, यह उनके काम का मुख्य हिस्सा है। भारतीय टीम क्राइस्टचर्च टेस्ट में दूसरे दिन 116 के स्कोर पर अपने शीर्ष 6 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। यहां से जुरेल ने संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ एक छोर से 88 रन की शानदार पारी खेली। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद जुरेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं टेलेंडर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस देने का प्रयास करता हूं कि तुम बैटिंग कर सकते हो। मैं उन्हें कोई टारगेट नहीं देता।
2024 में ध्रुव जुरेल के दूसरे टेस्ट में ही यह साफ हो गया कि वह पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ क्या कर सकते हैं? जब उन्होंने रांची में कुलदीप यादव के साथ 202 गेंदों पर आठवें विकेट के लिए संघर्ष किया था। वहीं, क्राइस्टचर्च टेस्ट के तीसरे दिन की सुबह वह एक बार फिर ऐसा ही कर रहे थे। इस बार उन्होंने आकाश दीप, गुरनूर बराड़ और जसप्रीत बुमराह के साथ क्रमश: 46, 64 और 19 रन की उपयोगी साझेदारियां की। जुरेल के 88 रन भारतीय पारी की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे। जहां उन्होंने फॉलोआन बचाया और न्यूजीलैंड की टीम को सिर्फ 110 रन की बढ़त ही लेने दी।
तीसरे दिन स्टंप के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुरेल ने कहा कि टेलेंडर्स के साथ मैं बस एक चीज फॉलो करता हूं, जब भी कोई टेलेंडर आता है, तो मैं उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता हूं कि तुम बल्लेबाजी कर सकते हो, बस जब तक हो सके बल्लेबाजी करो। मैं उन्हें कोई लक्ष्य नहीं देता कि हमें एक सेशन या कुछ और खेलना है। बस बॉल को देखो और खेलो।
जुरेल ने गेंदबाजों को जरूरी साझेदारी में योगदान देने के लिए कॉन्फिडेंस देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलर्स को ज्यादा डिफेंड करना पसंद नहीं है। अगर मुझे बॉल मिली, तो मैं जबरदस्त हिट करूंगा। इसके अलावा टेलेंडर्स को शांति की गोली देना बहुत जरूरी है कि तुम कर सकते हो, बस बॉल-बाय-बॉल खेलो, तुम बहुत अच्छी शेप में दिख रहे हो। आपको उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस देना होगा, ताकि वे कुछ छोटी पार्टनरशिप कर सकें। मैं उनसे बस यही कहता हूं कि जब तुम टेल को बॉल करते हो, तो तुम्हें कैसा लगता है? इसके बारे में सोचो और जब तक खेल सकते हो तब तक खेलो।
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