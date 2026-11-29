जुरेल ने गेंदबाजों को जरूरी साझेदारी में योगदान देने के लिए कॉन्फिडेंस देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलर्स को ज्‍यादा डिफेंड करना पसंद नहीं है। अगर मुझे बॉल मिली, तो मैं जबरदस्त हिट करूंगा। इसके अलावा टेलेंडर्स को शांति की गोली देना बहुत जरूरी है कि तुम कर सकते हो, बस बॉल-बाय-बॉल खेलो, तुम बहुत अच्छी शेप में दिख रहे हो। आपको उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस देना होगा, ताकि वे कुछ छोटी पार्टनरशिप कर सकें। मैं उनसे बस यही कहता हूं कि जब तुम टेल को बॉल करते हो, तो तुम्हें कैसा लगता है? इसके बारे में सोचो और जब तक खेल सकते हो तब तक खेलो।