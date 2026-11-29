ये मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां दोनों टीमों ने 3-3 मैच खेले हैं और कोई भी टीम टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारी है। श्रीलंका ने जहां इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट मानी जा रही टीम इंडिया को सेमीफाइनल में मात दी थी, तो वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया था। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है तो पाकिस्तान के गेंदबाजों में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। यह मुकाबला भी पाकिस्तान के गेंदबाजों और श्रीलंका के बल्लेबाजों के बीच जंग देखने को मिलेगा।