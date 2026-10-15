‘तब भी हम गेम में थे’, संजू सैमसन ने बताया कब-कैसे भारत के हाथ से फिसला मैच?

12वें ओवर में जब मेजबान टीम का स्कोर 130/5 हो गया था, तब तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी ने 70 रन की पार्टनरशिप करके भारत की जीत की उम्‍मीद जगाई। सैमसन ने समझाया कि जब तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी बल्‍लेबाजी कर रहे थे, तब भी हम गेम में थे। वे प्रेशर वाले पलों का सामना कर रहे थे और वे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि उस पल तक हम चेज में थे। असल में यह बहुत अच्छी बात है, पांच विकेट गंवाने के बाद भी दो युवा क्रिकेटरों का प्रेशर झेलते हुए और वेस्टइंडीज की बॉलिंग लाइन-अप का सामना करते हुए इस तरह का कंट्रोल होना।