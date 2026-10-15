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‘तब भी हम गेम में थे’, संजू सैमसन ने बताया कब-कैसे भारत के हाथ से फिसला मैच?

Sanju Samson: भारत के स्‍टार सलामी बल्‍लेबाज संजू सैमसन ने बताया कि जब तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी बल्‍लेबाजी कर रहे रहे थे, तब भी हम गेम में थे। इसके साथ ही उन्‍होंने भारत के शीर्षक्रम बल्‍लेबाजों का भी सपोर्ट किया है।
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भारत

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lokesh verma

Oct 15, 2026

Sanju Samson

भारतीय स्‍टार ओपनर संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Sanju Samson on IND vs WI 4th T20I: भारत के विकेटकीपर-बल्‍लेबाज संजू सैमसन ने बताया कि बड़े टोटल का पीछा करते हुए भारतीय बल्‍लेबाजों को पारी को संभालने का मौका नहीं मिला। उन्‍होंने बताया कि जब तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी बल्‍लेबाजी कर रहे रहे थे, तब भी हम गेम में थे। वे प्रेशर का सामना कर रहे थे और वे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इसके साथ ही उन्‍होंने विपक्षी कप्‍तान शाई होप की पारी की तारीफ की। तीन मैचों में अपना दूसरा टी20 इंटरनेशनल शतक बनाते हुए वेस्टइंडीज के कप्तान ने हैदराबाद में अपनी टीम को सीरीज बराबर करने वाली जीत दिलाई।

'होप बहुत अच्छा खेल रहे हैं'

सैमसन ने कहा कि होप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। वह कुछ बहुत अच्छे क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं, ज्‍यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, इसलिए वह बॉलर्स की भी इज्जत कर रहे हैं। जिस तरह से वह बैटिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमें उन्‍हें क्रेडिट देना चाहिए और हमें हर मैच में कैसे जवाब देना है, इस पर पक्का ध्यान देते हैं।

'आपको बस अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना होता है'

बता दें कि सैमसन ने खुद भारत को 248 रन के टारगेट का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने पहले चार ओवर में ज्‍यादातर गेंदों का सामना किया। पांचवें ओवर की शुरुआत में आउट होने से पहले उन्‍होंने 23 गेंदों पर 56 रन बनाए। उन्होंने बताया कि जब आप ऐसे स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं, तो कोई दूसरी बात नहीं होती, आपको बस अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना होता है। आपको अपने पावर प्लेइंग गेम पर भरोसा करना होता है और मैंने असल में यही किया।

'मुझे उस पारी में बहुत मजा आया'

उन्होंने आगे कहा कि मुझे उस पारी में बहुत मजा आया, लेकिन मैं चाहता था कि यह जीतने वाली टीम हो। जब सैमसन ने जोरदार पारी खेली, तो उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक शर्मा को संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने अजीब तरह से धीमी पारी खेली, 29 रन बनाने के लिए 24 गेंदें खेलीं। किसी भी टी20 पारी में उनका सबसे कम स्ट्राइक रेट, जिसमें उन्होंने 20 से ज्‍यादा गेंदों का सामना किया। ईशान किशन, जिन्होंने एक शानदार साल बिताया है, वह भी जल्दी आउट होने के बाद असर डालने में नाकाम रहे।

'तब भी हम गेम में थे'

सैमसन ने इसके बावजूद अपने टीममेट्स का सपोर्ट करते हुए कहा कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दुनिया के बेस्ट टॉप दो बल्‍लेबाज हैं। मुझे लगता है कि आप उनसे और कुछ नहीं मांग सकते, एक गेम ठीक है। अभिषेक ने पिछले मैच में बहुत अच्छे 70 (69) रन बनाए और ईशान लगातार बहुत रन बना रहा है।

12वें ओवर में जब मेजबान टीम का स्कोर 130/5 हो गया था, तब तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी ने 70 रन की पार्टनरशिप करके भारत की जीत की उम्‍मीद जगाई। सैमसन ने समझाया कि जब तिलक वर्मा और नीतीश रेड्डी बल्‍लेबाजी कर रहे थे, तब भी हम गेम में थे। वे प्रेशर वाले पलों का सामना कर रहे थे और वे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि उस पल तक हम चेज में थे। असल में यह बहुत अच्छी बात है, पांच विकेट गंवाने के बाद भी दो युवा क्रिकेटरों का प्रेशर झेलते हुए और वेस्टइंडीज की बॉलिंग लाइन-अप का सामना करते हुए इस तरह का कंट्रोल होना।

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Updated on:

15 Oct 2026 09:22 am

Published on:

15 Oct 2026 09:05 am

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