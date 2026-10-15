क्या भारत में भारत को हराकर इतिहास रचेगी वेस्टइंडीज? T20I में अब तक नहीं जीती कोई सीरीज

वेस्‍टइंडीज की टीम ने सबसे पहले 2018 में भारत के दौरे पर तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली थी, जिसमें मेजबान टीम ने उसका 3-0 से सूपड़ा साफ किया था। इसके बाद 2019 में कैरेबियाई टीम ने भारत के दौरे पर फिर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली, जिसमें वेस्‍टइंडीज की टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। वेस्‍टइंडीज के टीम ने इससे पहले आखिरी बार भारत का दौरा 2021 में किया था। तब भारत ने तीन मैचों की सीरीज में उसके खिलाफ 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया था। यह पहली बार जब वेस्‍टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेल रही है। अगर वह बेंगलुरु में जीत दर्ज करने में सफल रहती है, तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ये उसकी भारत में भारत के यह पहली सीरीज जीत होगी।