न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह! सामने आई चौंकाने वाली रिपार्ट

बता दें कि बुमराह ने आखिरी बार पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर टेस्‍ट मैच खेला था। घुटने की चोट की वजह से वह इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट से बाहर हो गए थे, लेकिन इंडियन टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वह आने वाले टेस्ट के लिए तैयार रहें। खास लोगों के साथ कई बार बातचीत हुई है, जिसमें सिर्फ न्यूज़ीलैंड ही नहीं, बल्कि अगले साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले पांच टेस्ट पर भी फोकस है। उस सीरीज से पहले भी इसी तरह के अप्रोच की उम्मीद है और बुमराह को गैर-जरूरी बाइलेटरल मैचों से दूर रखना कोई हैरानी की बात नहीं होगी।